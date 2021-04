Mai 68, Paris. Le Théâtre de l’Odéon - alors dirigé par Jean-Louis Barrault, tandis qu’André Malraux est le ministre français de la Culture -, occupé, devient agora où se rencontrent étudiants, ouvriers et artistes réclamant une culture véritablement populaire.

Début mars 2021. Plus d’un demi-siècle et une pandémie plus tard, la même institution connaît une nouvelle occupation. L’histoire, sans se répéter en tout point, nourrit les luttes d’aujourd’hui. Occupation Odéon essaime d’abondance, à travers toute la France.