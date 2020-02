Mené par un duo détonnant, cette comédie est à prendre au 1000 e degré.

Créé en 2017, Otto und Helmut est de retour sur la scène du Théâtre de la Toison d’Or (TTO) pour 1h30 de spectacle totalement décalé. Aux commandes ? Deux auteurs et comédiens qui roulent leur bosse ensemble depuis dix ans : Jean-François Breuer et Aurelio Mergola, mis en scène par le duo Nathalie Uffner et Julie Duroisin.

La pièce démarre par une parodie – excellente ! – d’un documentaire sur un couple de performeurs artistiques installés à Bruxelles .