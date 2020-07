, insiste Alain Cofino Gomez, directeur du Théâtre des Doms. La programmation établie pour le Off 2020 , annulée, a été intégralement reportée à 2021. Dans l’intervalle, il y aura bien une saison et des résidences de création pour les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cependant le "Pôle sud de la création en Belgique francophone" n’annoncera pas de programmation ni n’éditera de brochure. Rendez-vous est fixé au public sur le site des Doms et leurs réseaux sociaux pour l'avenir. [...]