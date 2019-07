Mars 2015. Le jeune humoriste Pablo Andres foule pour la première fois la scène bruxelloise du Cirque royal avec son premier spectacle Entre nous. Le succès est total à tel point que, deux ans plus tard, en avril 2017, il joue une version remasterisée, Entre nous 2.0., devant un Forest National archi comble : 7 000 spectateurs en un seul soir ! L’agent Verhaegen, le rappeur MC Furieux, l’agaçant m’as-tu-vu Jerem Floquet,…, cette galerie de personnages totalement déjantés et caricaturaux évoluent désormais entre les réseaux sociaux, là où Pablo Andres les a fait naître, et la scène.

Un peu plus de quatre ans après son premier Cirque royal, Pablo Andres, actuellement en tournée avec son nouveau spectacle Démasqué, retrouvera le Cirque royal en octobre prochain. “Oooh wouais ! Ça fait déjà quatre ans !, s’exclame-t-il, attablé au soleil devant un jus de fruits, lunettes solaires vissées sur le nez. Je suis très heureux de pouvoir faire ce que j’aime et d’avoir la chance de pouvoir continuer à faire ce métier. En même temps, je travaille dur aussi pour saisir cette chance pleinement. Pareil, j’ai beaucoup de chance d’avoir le public qui me suit dans mes délires”. Et de reconnaître : “Quand on s’arrête un peu, on se dit que c’est un peu fou et ça fait plaisir. J’ai toujours fonctionné étape par étape, tout en ayant des rêves. En cela, le premier Cirque royal est une date clé pour moi. C’est donc aussi pour ça que j’y retourne. Il y a ce côté un peu résidence, on est à la maison. Et puis, j’adore le Cirque car c’est une salle iconique pour l’humour en Belgique”.

“Un spectacle plus abouti”

S’il y a quatre ans, “mon spectacle était une succession de portraits et de vannes sans réel fil conducteur ni fond, estime Pablo Andres, aujourd’hui, mon spectacle est beaucoup plus abouti”, en termes d’écriture et de mise en scène. Ce spectacle, Démasqué, il le voit comme “un spectacle de transition”. L’idée est “de me démasquer pour pouvoir rire sur des choses plus intimes et sincères”. “Alors, ce n’est encore du stand-up, car on reste sur des personnages, mais il y a plus de fond.”

Mû par cette volonté constante de progresser, Pablo Andres veille donc à “subtiliser” son travail, “ce qui n’exclut pas d’être con et enfantin”, insiste-t-il. Fasciné par Pixar, les mangas et l’univers cartoonesque, Pablo Andres tient à préserver cette part d’enfance dans ses sketchs, “tout en restant subtil”. “C’est ça qui m’intéresse : arriver à faire des trucs très cons, mais bien faits”, affirme-t-il dans un grand éclat de rire. N’y voyez pour autant rien de négatif. “Pour moi, con, ça renvoie à la bêtise enfantine, la petite folie douce. Être con, ça fait du bien ! Aujourd’hui, les gens se prennent trop au sérieux. Ils devraient se connecter beaucoup plus à l’enfant qui est en eux. À se prendre trop au sérieux, on peut se perdre soi-même. Donc, parfois, la connerie de vanner quelqu’un ou de se ridiculiser, ça fait du bien à l’ego.”

Les réseaux sociaux, “le média n°1”

Et d’enfance, Pablo Andres se souvient en avoir eu une “magnifique”, entouré de l’amour de ses parents (un papa belge et une maman mexicaine), sa sœur et son frère. Né en 1979, il grandit à Bruxelles et est scolarisé dans l’enseignement flamand. Ado un peu timide et réservé, il se passionne pour Disney, les mangas, les Inconnus, les Monty Python et le rap. Après des études de communication, il s’inscrit dans une école de théâtre. Pendant près de dix ans, il fait du doublage de voix. Parallèlement, il s’investit dans la musique (il sortira un album de rap) puis dans des projets de spectacles. Il donne ainsi vie à ses deux premiers personnages, inspirés de ses racines : l’agent Verhaegen, flic bruxellois un peu raté, et Ramon Culo, rappeur mexicain un brin risible. “Le premier truc que j’ai écrit, se rappelle-t-il, ce n’était pas un sketch, mais un rap drôle avec l’agent Verghaegen”.

En 2016, il commence à poster sur Facebook ses premières capsules vidéos. Et les fans sont rapidement au rendez-vous, passant de 5 000 à 170 000 en quinze mois. “Pour tout artiste, je pense que les réseaux sociaux sont le média n°1 dans la mesure où ils permettent d’être vraiment libre et de faire ce qu’on veut, avec le ton qu’on veut et de créer une communauté. C’est de là que le public est venu voir mes spectacles sur scène, même si je fais de la radio et un peu de télé. Sans les réseaux sociaux, clairement, je n’aurais pas la possibilité de faire tout ce que je fais.” En pleine ascension, Pablo Andres a des projets plein la tête. “Le problème, c’est de faire des choix… Mais je voudrais continuer à faire ce que j’aime, à progresser, à faire des vidéos et de la scène, l’objectif ultime étant le cinéma. Une carrière comme François Damiens, ça m’excite bien. En gros, j’ai envie de plus en plus de raconter des histoires plus que juste vanner. Et j’aimerais avoir de plus en plus de jouets pour raconter de cool histoires.”

