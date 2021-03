Au firmament du ballet depuis que, à vingt ans à peine, il devient Premier danseur et interprète le Boléro de Maurice Béjart, avant d’être nommé Étoile en 1980, Patrick Dupond a fait rayonner le Corps de ballet de l’Opéra de Paris à travers le monde. "Sa personne et son nom resteront attachés à un pan de l’histoire de l’institution", indique le communiqué de la grande maison après son décès survenu le vendredi 5 mars.

Il a dix ans, en 1969, lorsqu’il entame le stage de préparation de trois mois à l’École de danse de l’Opéra de Paris, dont il suivra le cursus entier. En 1975, Patrick Dupond intègre le Corps de Ballet de l’Opéra national de Paris. Un an plus tard, quadrille, il remporte la médaille d’or et le premier Grand Prix du Concours international de Varna. Son premier rôle de soliste, dans Nana, lui est offert par Roland Petit, en 1977.

