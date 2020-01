Un focus sur le Portugal, une entrée en matière néoclassique, des accents forts de danses urbaines et une attention portée aux territoires et aux publics : ainsi se profile l'édition 2020 de Pays de danses.

Depuis plusieurs éditions, le festival Pays de danses zoome sur un pays : la Corée du Sud en 2014 (et son contraste vibrant entre tradition et modernité), l’Argentine en 2016 (et la présence du corps urbain, en butte au chaos socio-économique et politique) et l’Afrique du Sud en 2018 (avec sa danse engagée, militante).

"Le but n’est certainement pas d’insuffler de l’exotisme au festival, mais de permettre au public d’approcher d’autres pratiques, d’autres esthétiques, d’autres territoires. De sortir aussi de ce qui tourne un peu en boucle sur nos scènes", insiste Pierre Thys, directeur adjoint du Théâtre de Liège, en charge de la programmation de Pays de danses.

La 8e édition de la biennale eurégionale fait une place singulière aux créateurs portugais. "Les pays d’Europe du sud ont vécu la crise d’une manière particulièrement intense, or le Portugal est l’un des seuls qui, ayant lutté contre l’austérité, connaît un nouvel essor."

Un "surdynamisme" qui, souligne Pierre Thys, se retrouve sur la scène chorégraphique, "avec une forte représentation de la diversité ethnique – liée au passé colonial –, en plus d’une connotation urbaine extrêmement présente. La plupart des danseurs et chorégraphes contemporains de la nouvelle génération sont venus à la danse par la rue ou les clubs."

[...]