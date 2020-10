Metteur en scène, professeur, fondateur du Théâtre Varia, Philippe Sireuil entame sa cinquième saison à la direction générale et artistique du Théâtre des Martyrs. Dans un contexte de pandémie inédit et aux contours incertains. "Comme l’ensemble des théâtres francophones et néerlandophones de Belgique, le Théâtre des Martyrs a subi une situation totalement imprévue et lourde à gérer. Nous nous sommes arrêtés le 13 mars dernier et nous allons rouvrir le théâtre au public le 1er octobre, avec un maximum de sécurité."