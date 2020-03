C’est aux confins du Limbourg que l’on rencontrait, à l’automne, la compagnie française Oktobre, venue présenter sa pièce Midgnight Sun au festival Theater op de Markt, chez son partenaire Dommelhof, soutien des arts du cirque et du mouvement.

Florent Bergal est acrobate, jongleur, metteur en scène, pédagogue, membre du collectif G. Bistaki. Eva Ordoñez, argentine, est trapéziste, actrice, clown, cofondatrice en 2012 de la Cie Oktobre. Ensemble, ils ont conçu Midnight Sun . Conçu et non écrit car la pièce, expliquent-ils, n’a pas de script. "On se base sur la qualité des artistes, des interprètes. On pose un contexte. Pendant le travail de création, on va dessiner la dramaturgie."

Le contexte en l’occurrence est un salon, "un huis clos infernal, dramatique, bourgeois" . Et les artistes des circassiens aux talents multiples. Plutôt que d’être déterminés d’avance, les rôles doivent progressivement "leur appartenir" , avancent ces tenants d’un spectacle de l’imprévu, du surgissement. Un long travail de déconstruction, reconstruction, improvisation esquisse la gamme.

Inquiéter et séduire

Le cirque, pour Eva Ordoñez et Florent Bergal, est "l’aboutissement d’une émotion" . Attirance, fascination, peur, dégoût, joie : un trouble et une ambivalence qui évoquent Freaks, le film de Tod Browning (1932) où un célèbre cirque exhibe des êtres difformes.

[...]