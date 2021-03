Pour rayonner, la danse hip hop a désormais son trio de dames Scènes Stéphanie Bocart

© KVS-K.MARUSZAK La nouvelle agence Get Down - dancers management collabore, entre autres, avec la danseuse Nadine Baboy.

Camille Philippot, Dorothée Dassy et Eva Poulin viennent de lancer Get Down, une agence pour danseurs hip hop.