Quoi de plus vivifiant pour clore la première semaine du Festival d’Avignon que le Lamenta de Rosalba Torres Guerrero et Koen Augustijnen. Lamenta est dansé en plein air, dans la cour minérale de l’université, par neuf danseurs et danseuses grecs sous des musiques inspirées des miroloi, des chants de deuils et de lamentions pratiqués lors des enterrements ou lorsque quelqu’un quitte sa famille. La musique et la danse parlent de la terre et de la vie. Ils amènent à l’acceptation, puis à la guérison.