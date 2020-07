Art, étude et conception des espaces scéniques, la scénographie est, pour Prunelle Rulens, "l’endroit où il faut se mettre à l’écoute des origines du projet de mise en scène". Son rôle peut tenir de la participation active "pour faire progresser une idée émise au préalable", comme dans le Roman d’Antoine Doinel, libre adaptation scénique du cycle de films de Truffaut et dont elle signe la scénographie (nominée aux prix Maeterlinck de la critique 2019-2020) développée à partir d’une idée de Stéphane Arcas et Antoine Laubin. Ou "partir de zéro", comme avec Florence Minder et sa création à naître fin septembre à Mons, Faire quelque chose (c’est le faire, non ?), coproduction notamment de Mars, du Varia, du Théâtre de Liège, du Théâtre de Namur et de l’Ancre. La scénographe évoque "un univers pictural assez doux pour une écriture mordante", une fiction chorale à travers laquelle la metteuse en scène et son équipe veulent interroger "notre capacité d’agir sur le monde, les choses, les êtres, et notre faculté à les transformer ou les influencer".

Action, transformation, influence : ces balises entrent en résonance avec le parcours de Prunelle Rulens, dont l’expérience de la scénographie se construit peu à peu.

[...]