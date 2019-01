Ovni scénique, bijou cabossé, hybride proposition, voici venir "L’Exhibition", coproduction québéco-belge, cette semaine à Charleroi.

Début juin 2017, Montréal. On gravit l’escalier majestueux du Monument-National. Trois hommes en combinaison blanche accueillent le flot discipliné de spectateurs (au théâtre comme à l’arrêt de bus, on fait la queue). Un verre de vin ? Ce soir au FTA - le Festival TransAmériques -, c’est vernissage. Ou pas. La zone où l’on pénètre brouille bientôt les repères.

Fruit de l’écriture du Québécois Emmanuel Schwartz (interprète pour la scène et l’écran, notamment chez l’auteur et metteur en scène Wajdi Mouawad, le chorégraphe Dave Saint-Pierre, les réalisateurs Denis Villeneuve ou Xavier Dolan), L’Exhibition s’est élaboré et se joue avec la complicité de l’acteur-danseur Francis La Haye, qui signe la création sonore, et du Belge Benoît Gob, comédien et plasticien, familier de la Needcompany de Jan Lauwers.

La monstration de soi

Un vernissage donc, mais d’où les œuvres s’esquivent tout en s’incarnant dans ceux qui les présentent.

Vernissage, happening, performance, installation, le spectacle tutoie le théâtre autant que le concert ou l’exposition, tout en questionnant intensément l’acte créateur. Cette coproduction de l’Ancre - qui le présente à Charleroi dans le cadre de son focus autobiographique Me Myself & I - fut créée à Montréal sous son titre bilingue, avec ce que la traduction calquée contient de sens en plus. Exhibition/L’Exhibition, soit l’exposition en anglais, mais aussi la monstration de soi, voire de l’intime censé le rester.

Englobant tous les paradoxes, L’Exhibition propose aussi, sous ce libellé exogène, un voyage intérieur, une exploration du processus gestationnel - doutes et tourments compris - de trois artistes, amenés par l’un d’eux à expérimenter son invention : la machine à extraire la pensée pure.

Emmanuel Schwartz, Benoît Gob et Francis La Haye, trois artistes complices dans les méandres passionnants, graves et drôles de la création. © David Ospina



Doté d’une voix de synthèse plutôt directive, le dispositif, bien entendu, ne fonctionnera pas comme prévu. Car la pensée pure ne se laisse pas extraire sans résister, bifurquer, déraper, folâtrer, fuir même.

Autodérision partagée

C’est aussi le talent d’Emmanuel Schwartz, artiste pluriel à la puissante sensibilité, de faire du moment théâtral un présent feuilleté, un tout irréductible qui, plutôt que d’offrir un éclairage sur le monde, propose de creuser l’obscur des âmes, sans jamais se montrer avare en cette autodérision qu’il partage à ravir avec ses comparses.

L’autobiographie, ici, s’abreuve de fiction, sinon de science-fiction, et s’arroge le droit de toutes les fantaisies. En résulte un voyage qui, pour virtuel qu’il soit, nous immerge dans les méandres passionnants, graves et drôles de la création.