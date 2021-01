C’est le fruit de plus d’une année de travail d’équipe, précise tout de go Alain Cofino Gomez. Le directeur du Théâtre des Doms – reconduit à ce poste pour un second et dernier mandat, jusqu’à fin 2025 – a patiemment, précisément, obstinément bâti le dossier qui permettrait au "pôle sud de la création scénique en Belgique francophone" de bénéficier d’une revalorisation budgétaire. "Chaque aspect a été discuté point par point – de la dentelle !" Au cœur du propos, une idée qui l’anime depuis son arrivée aux Doms, il y a cinq ans : la nécessité d’accroître la part financière dévolue aux artistes.

[...]