Jouée par une joyeuse bande dabs le cadre du Festival Il est temps d'en rire, la pièce de Marc Camoletti a trouvé l’écrin parfait.

Pour sa 2e édition, le Festival Il est temps d’en rire se décline en deux temps forts cet été, avec une création théâtrale, Sex and Jealousy de Marc Camoletti, jusqu’au 31 juillet, et des plateaux d’humoristes et de l’impro (Motamo) en août. Le tout joué dans un théâtre de verdure exceptionnel : la pelouse de l’hôtel Martin’s située en bordure du Lac de Genval.