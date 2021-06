Quelques centaines de mètres, tout au plus, séparent les Tanneurs des Brigittines. Leurs directeurs respectifs, forts de leurs "connexions artistiques", ont mûri l’idée d’un festival en forme de parcours filant le lien entre les deux maisons. Mûri et maturé, vu le "bonus covid" d’une année d’incubation supplémentaire.

Juin 2021. Les salles s’apprêtent à pouvoir à nouveau accueillir du public. Et TB² voit enfin le jour.

"Ces deux maisons voisines partagent une implantation historique et des missions de recherche en matière de création pointue, généreuse, exigeante, connectée à la Fédération Wallonie-Bruxelles et en lien avec l’international", souligne Alexandre Caputo, directeur des Tanneurs. "On se reconnaissait par-delà les identités très distinctes de nos maisons." Qui ont ainsi fédéré leurs forces pour s’exprimer en commun. Et mêler leurs publics, invités à se déplacer d’un lieu à l’autre dans la même soirée, sur le principe des soirées composées, longue tradition des Brigittines. Un voyage physique donc, que Patrick Bonté imbrique à la traversée parmi les démarches esthétiques diverses qui composent le paysage chorégraphique. Le tout imaginé "en jouant la complémentarité et le contraste des formes, des langages, des générations".

[...]