Théâtres: voici le pré-accord sur un calendrier de déconfinement Guy Duplat

Ce mardi, s’est tenue une nouvelle réunion entre les diverses fédérations des arts de la scène (patronales, artistes et compagnies) et la ministre de la Culture Bénédicte Linard. Un pré-accord est intervenu entre eux sur un calendrier de déconfinement très attendu par tout le secteur. Un pré-calendrier à proposer ce mercredi au Conseil national de sécurité (CNS) et aux experts. Mais attention tout est encore provisoire et évolutif, à valider et le résultat sera soumis bien sûr aux règles sanitaires générales (distanciation, etc.) !