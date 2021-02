La politesse du désespoir : la formule n’aura jamais paru moins éculée que sous les traits du personnage campé par Thierry Hellin dans une vidéo d’une dizaine de minutes et intitulée Hainaut… Le personnage ou la personne, car le comédien entretient la porosité entre lui-même et la fiction dans cette capsule tournée "à l’arrache", il y a quelques jours, au théâtre de Poche.

Un micro, un rond de lumière, un costume sombre. La panoplie dépouillée des stand-upers. "Les Louis CK, les Ricky Gervais, les Gad Elmaleh" : s’il n’est pas le sien, ce monde-là fascine Thierry Hellin. Qui ose une vanne en forme de jeu de mots gentiment boiteux en guise d’entrée en matière. "Hainaut ladies and gentlemen", lancé d’un ton mi-goguenard mi-gêné. Plus tard il glissera: "Hier soir, j’ai failli me foutre en l’air..."

[...]