Tiago Rodrigues contre le "faux exorcisme" des réseaux sociaux: "Moi aussi, je suis allergique au théâtre interactif" Scènes Marie Baudet

© D.R.

Le Théâtre de Liège accueille le metteur en scène Tiago Rodrigues. Un focus en deux temps - automne, printemps - et trois spectacles. Du séminal "By Heart" au foisonnant et dérangeant "Catarina et la beauté de tuer des fascistes". Rencontre.