Donel Jack'sman, humoriste français d'origine camerounaise, a été victime d'insultes racistes dimanche dernier alors qu'il était en pleine représentation de son one-man-show On ne se connaît pas, on ne juge pas.

Tout a commencé quand le comédien de 37 ans a cherché à savoir qui votait en faveur du Front National dans la salle. Un membre du public s'est alors manifesté et a été félicité par Donel Jack'sman. "Les gens qui votent Front National, ce qui m'énerve c'est qu'ils ne l'assument pas souvent. Lui, le Monsieur il a assumé et c'est cool", a ainsi constaté l'humoriste. Ce qui n'a pas plu au spectateur qui s'en est pris au comédien. "Sale noir", a-t-il hurlé aussi vite et à plusieurs reprises.

Donel Jack'sman interloqué par l'attaque gratuite réagit plutôt calmement. Tout en humour, il fait comprendre au monsieur qu'il aurait mieux fait de tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler car il s'était discrédité tout seul avec cette insulte raciste. La scène filmée par un spectateur a été publiée par l'humoriste sur son compte Instagram sur lequel il avoue que fut une époque "il aurait sauté sur ce mec et lui aurait fait du très très sale".

L'histoire ne s'arrête pas là puisque le comédien compte porter plainte. "Un truc aussi violent, c'est la deuxième fois que je vis ça", a-t-il confié au micro de Franceinfo. Mais visiblement cette fois, il a décidé de ne pas laisser cela passer.