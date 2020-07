Parce que l’été est là, l’équipe de l’Abbaye de Villers-la-Ville a mis les petits plats dans les grands pour réserver à ses visiteurs une flopée d’activités à la fois variées et originales. Jeu d’observation, enquête criminelle, concerts intimistes, séances de méditation… Il y en aura décidément pour tout le monde et pour tous les goûts !



Site classé Patrimoine exceptionnel de Wallonie, l’Abbaye de Villers-la-Ville est un lieu à couper le souffle comme on en compte peu en Belgique. Pour la belle saison, son équipe vous propose une série d’activités étonnantes et originales qui raviront les publics de tous âges. Cap sur cette programmation qui ravira petits et grands !

Pour les kids

Du côté des bambins, un carnet-jeu intitulé « Moi Radulphe » leur propose de servir de guide à toute la tribu à travers la partie médiévale de l’Abbaye en compagnie de Radulphe, un moine imaginaire tout droit venu du Moyen-Âge. La mission des kids s’ils l’acceptent : résoudre une énigme ainsi qu’une série d’épreuves d’observation et de déduction sur près d’1h30 de parcours ! Prix : 2 euros.

Les ados (10 ans et plus) ne seront pas en reste avec « Meurtre à l’Abbaye », une enquête haletante où ils devront identifier le meurtrier d’une jeune femme retrouvée inerte au cœur des célèbres ruines... A l’aide d’un carnet d’investigation, les apprentis inspecteurs devront parcourir l’Abbaye dans ses moindres recoins pour récolter des indices, confronter des témoignages… Une intrigue palpitante à ne rater sous aucun prétexte !

Pour les adultes

© Abbaye de Villers-la-Ville

L’équipe de l’Abbaye se soucie de divertir les plus jeunes mais n’en oublie pas pour autant les plus grands ! Grande nouveauté de cette année : une ligne du temps de rosiers anciens où les amoureux des plantes pourront flâner et se promener en toute tranquillité. Durant cette balade atypique, vous aurez notamment l’occasion de découvrir l’histoire de la rose des apothicaires encore utilisée en médecine de nos jours ainsi que la rose Dom Placide créée il y a peu en mémoire du dernier moine de l’Abbaye. Le parcours des roses se poursuit dans le Jardin des Palais de l’Abbaye avec plus d’une centaine de variétés d’espèces contemporaines à découvrir.

Si vous êtes à la recherche de moments pour vous ressourcer, le Sentier méditatif est l’activité tout indiquée. Au programme de cette initiation à la pleine conscience : huit stations où vous pourrez écouter autant de capsules audio inspirantes. Si vous souhaitez prolonger cet instant de bien-être à la maison, il est possible de repartir avec le carnet de cette activité où sont reprises les huit facettes de la méditation en pleine conscience ainsi que les exercices ad hoc (2 euros).

Un site dédié à la famille

Le site de l’Abbaye de Villers est connu de longue date pour faire la part belle aux familles. Ses jardins colorés de près de 30ha sont l’endroit idéal pour s’attabler lors d’un pique-nique, arpenter ses chemins balisés avec poussette, trottinettes ou encore petits vélos… Et, comme clou du spectacle, offrez-vous une vue panoramique à 360° depuis la colline où paissent les deux petits chevaux du site ! Deux représentants d’une espèce rare et unique : le cheval de Skyros. Comme son nom l’indique, ces chevaux miniatures sont originaires de l’île de Skyros, en Grèce.

De l’art version XXL

Jusqu’au 18 août prochain, l’Abbaye de Villers accueille l’expo grand format « Perfect World » de l’artiste Nico (Nicolas Debuyst). Au cœur de cette expo XXL qui s’inspire de la pandémie mondiale actuelle, des photomontages tantôt poétiques, tantôt décalés qui nous rappellent la fragilité de l’homme et nous invitent à nous questionner sur la période actuelle ô combien particulière. Au détour d’un chemin plein de charme ou d’un pan de mur séculaire, laissez-vous surprendre par ces installations où se mêlent subtilement audace, intelligence et créativité.

Des visites commentées par l’artiste Nico sont organisées le dimanche 12 juillet, le dimanche 9 août et le samedi 15 août à 15h. Durée : 1h30.

Adulte/senior/étudiant : 10€ Amis de l’Abbaye : 8€ Enfant (6-12 ans) : 6€

Réservation en ligne indispensable

Les Estivales : clap première !

Jusqu’au 31 août, l’Abbaye de Villers organise pour la première fois les Estivales, une vingtaine de concerts intimistes se déroulant en plein air. L’objectif : soutenir après plusieurs mois de confinement une kyrielle d’artistes made in Belgium tels que GrandGeorge, Marka, Saule, Balimurphy, Los Pepes, Ozya, Nuove Musiche… Confirmés ou débutants, tous jeunes ou dans la fleur de l’âge, les artistes présentés auront tour à tour l’occasion de vous faire (re)découvrir des styles de musiques très variés (classique, électro pop, folk, chanson française, blues, soul, jazz…).

Afin de respecter les règles sanitaires actuellement en vigueur, les chaises seront séparées d’1m50 avec une vue imprenable sur la scène qui sera installée au cœur de la nef de l’église. Nombre limité à 200 personnes avec mesures liées au COVID-19

Ouverture des portes à 20h15. Début du concert à 21h

Tarif : de 18 à 23 €. Réservations exclusivement en ligne

Le site de l’Abbaye en pratique