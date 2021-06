Le Théâtre des Doms affirme ses valeurs et affine ses atours. Pour un festival 2021 forcément singulier. Rencontre avec son directeur Alain Cofino Gomez.

Avignon, été 2020. La pandémie éclipse le festival In et Off comme bien d’autres dans le monde. Crise sanitaire et incertitude écrasent le secteur culturel et les arts de la scène qui, coupés du public, vacillent, doutent, désespèrent.

Le Théâtre des Doms, haut lieu du Off, décide rapidement de reporter d’un an la programmation du festival 2020. Le "pôle sud de la création en Belgique francophone" poursuit cependant ses activités : résidences d’artistes, connexions internationales, rencontres professionnelles – le tout assorti des plus strictes précautions anti-covid.

La BD des "Reporté·e·s"

De cette suspension forcée, les Doms vont tirer matière d’une expérience neuve. "On a mis en rapport les artistes de chaque projet avec un auteur ou une autrice de bande dessinée. Ils et elles avaient une heure en visioconférence pour faire connaissance, poser des questions, présenter leur univers, se donner des réponses, des pistes" , explique Alain Cofino Gomez.

[...]