Une avalanche de créations circassiennes, disaient-ils… Ce fut en effet une avalanche, non pas de créations mais d’annulations, de reports, d’incertitudes et finalement de rebondissements, puisque comme les chats, le cirque retombe toujours sur ses pattes et semble jouir d’au moins sept vies. Le festival Up ! fut l’un des premiers événements à être annulé, suite au confinement. Il devait prendre son envol le 19 mars 2020…