"Après tous ces succédanés de performance en vidéo", Florencia Demestri et Samuel Lefeuvre – l'un des couples qui se produiront lors de l'événement Unlocked – se réjouissent de "redanser devant un public, se remettre debout, célébrer la danse, inviter le public à voyager à travers des univers si différents, mettre à l’honneur des moments de rencontre".

L’étrange expérience du confinement aura été vécue diversement par les danseurs et chorégraphes. Comment continuer de s’entraîner, de chercher, de créer dans ces conditions si extra-ordinaires, et des espaces parfois exigus ? Avec ses spectacles IDA don’t cry me love (nominé aux prix Maeterlinck de la critique) et Lost in Ballets russes, Lara Barsacq a "la chance d’avoir beaucoup de dates reportées" même si "des embouteillages vont inévitablement se produire la saison prochaine".

Parmi les propositions faites pour Unlocked par la nouvelle artiste associée à Charleroi danse: de courtes pièces (extraits, condensés, créations originales...) par des couples de danseurs, par définition confinés ensemble. Et aussi une chorale, imaginée par Lara Barsacq et encadrée par Gaël Santisteva, pour "la joie d'unir nos voix".

[...]