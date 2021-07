S’appeler Catastrophe, pour un Centre international de création des arts du cirque, était sans doute une manière de conjurer le sort. Un choix judicieux au regard du dernier quart de siècle. En 25 ans, l’Espace Catastrophe, l’un des premiers à défendre corps et âme le cirque contemporain, a parcouru un sacré bout de chemin et compte parmi ses fleurons, outre diverses distinctions, le festival Up !, rendez-vous international et incontournable du cirque contemporain à Bruxelles.