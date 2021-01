Vandekeybus plonge les corps au profond de la terre Scènes Guy Duplat

© Wim Vandekeybus

Ce week-end, on peut assister à la première du nouveau spectacle de Wim Vandekeybus. Evidemment, à distance (infos en note ci-dessous), mais avec un chorégraphe qui est aussi un réalisateur de films, « il ne s’agira pas d’un simple enregistrement, nous dit-il. En septembre à Londres j’ai déjà présenté en live stream la première de Draw From Within , mais c'était filmé par 5 caméras et cinq opérateurs, avec 6 jours de répétition uniquement pour filmer. »