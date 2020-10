Elle est partout : plus de 250 représentations du One Mother Show en Belgique, en France, en Suisse et jusqu’au Québec ; des dizaines de capsules Vie de mère sur la toile, sans oublier la version Vie de mère confinée, de circonstance. Et la revoici en librairie. Huit ans après Tout ce silence, réédité au format de poche, Véronique Gallo publie un nouveau roman, Pour quand tu seras grande, aux Éditions Héloïse d’Ormesson.

[...]