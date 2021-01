Pour succéder à Patrick Colpé, en poste depuis 1998 à la tête du théâtre de Namur/Centre culturel de Namur, le Conseil d’administration a entériné jeudi soir le choix du jury qui s’était porté sur Virginie Demilier, 41 ans. Une femme donc, et jeune.

Depuis 2011 elle dirige la compagnie Artara de Fabrice Murgia dont elle est par ailleurs la compagne et mère de leur enfant.

Chez Artara, elle a montré un grand talent d'administratrice et des capacités pour développer des réseaux. Elle a une double sensibilité : de gestionnaire avec une diplôme en sciences commerciales et financières à l’Ichec et 3 ans à Belgacom, puis artistique avec un master en arts du spectacle à LLN et une formations Edimbourg. Elle s’est occupée pendant deux ans de communication au TTO au Festival de Spa, puis pendant quatre ans, jusqu’en 2011, des tournées et de l’international au Théâtre National. Elle entrera en fonction le 1er juillet.