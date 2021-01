"White out" , l'expérience bluffante de Piergiorgio Milano qui mêle cirque contemporain, danse et théâtre ScènesInterview Laurence Bertels

En montagne, le "white out" signifie la perte complète des points de repères, quand la neige et les nuages créent une distorsion dans le reflet de la lumière. Et que la terre et le ciel se confondent. Sous la houlette de l’artiste Piergiorgio Milano, ce phénomène devient une expérience artistique chorégraphique, voire alpiniste.