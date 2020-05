Jeudi 14 mai, Forest National, 14h30 précises, masque obligatoire. L’invitation, laconique, faisait référence au manifeste Your Culture Our Future, lancé quelques jours plus tôt et portant déjà plus de 12 000 signatures d’individus et de sociétés représentatives de tous les métiers de la culture, des plus exposés – acteur, musicienne, chorégraphe, DJ, directrice, chroniqueur… – aux moins visibles et pourtant indispensables maillons de la vie artistique : machino, tourneur, éclairagiste, responsable de billetterie, agent d’entretien.

Au-delà des quelque 3000 artistes qui représentent "la partie visible de l’iceberg culturel", Pierre-Alain Breeveld souhaite attirer l’attention du public et des responsables politiques sur tous les autres, "les 250 000 travailleurs du secteur culturel dans son ensemble, en grand danger aujourd’hui".

Manager de la société Step in Live spécialisée dans l’organisation d’événements, il se revendique travailleur de l’ombre parmi une foule d’autres. Une foule compacte et directement menacée par la mise à l’arrêt de toutes les activités culturelles publiques depuis la mi-mars. Ce sur quoi met l’accent le manifeste Your Culture Our Future, et l’événement programmé jeudi.

On entre donc dans une salle de spectacle – pour la première fois depuis tant de semaines [...]