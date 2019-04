Il va être très compliqué de ne pas en entendre parler. Si vous détestez Game of Thrones (GoT), mieux vaut délaisser tous vos écrans, journaux, magazines et votre radio durant les 72 prochaines heures (voire plus). À l’approche du grand final de la série dont l’ultime saison démarre ce 14 avril sur HBO, et dans la nuit du 14 au 15 sur Betv, émissions spéciales et suppléments se bousculent.

(...)