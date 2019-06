Si l'expression "Netflix and chill" est devenu le credo des aficionados d'oeuvres télévisées et cinématographiques, une telle passion constitue un réel petit luxe dans le panier des ménages. Qu'on se le dise, nous, Belges, ne pouvons prétendre à la meilleure offre du géant américain. Le coût du catalogue basique, qui s'élève à 7,99€ par mois, reste cher par rapport à la diversité des programmes proposés, comme l'explique comparitech.com.

À titre de comparaison, les consommateurs américains jouissent de 5932 contenus contre 4010 en Belgique pour un prix quasi identique. Au Canada, pour environ 6,6€ l'abonnement mensuel, les utilisateurs disposent de 5692 films et feuilletons.

Par contre, il est certain que nous sommes mieux lotis que la Norvège ou le Danemark (3305 films et séries pour un tarif de 10,50€ par mois), qui paient leur abonnement 52% plus cher que la moyenne mondiale, sans prendre en compte la taille du catalogue. De quoi leur donner envie de déménager... vers les pays qui jouissent du meilleur ratio entre quantité de productions télévisuelles et prix de l'abonnement. À savoir la Colombie, l'Inde et le Canada. Et pour cause, le client moyen mondial paie 47% plus cher que dans ces pays respectifs.

Pour rappel, ces idées de prix concernent l'abonnement basique. Or, il est fréquent que les utilisateurs souscrivent aux tarifs supérieurs (10,99€ et 13,99€), qui ne sont pas ici pris en compte. Ceux-ci permettent de pouvoir visionner leurs contenus sur plusieurs écrans, tout en jouissant d'une qualité de visionnage HD (SD pour l'abonnement basique).

Les prix du catalogue Netflix ont augmenté ce jeudi notamment en France et d'autres pays du monde. La Belgique n'est cependant pas touchée pour l'instant par ces hausses tarifaires.