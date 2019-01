Plus que quelques mois à attendre : l'ultime saison de Game of Thrones sera diffusée en avril prochain. En attendant, HBO fait saliver les fans avec un extrait des épisodes tant attendus.

On le sait, HBO sait comment tenir les fans en haleine. Si le dernier épisode de la saison 7 de Game of Thrones a été diffusé il y a quasiment un an et demi, la chaîne ne manque jamais une occasion de faire parler de sa série phare.



Cette fois, le cadeau est encore plus beau puisque ce sont de vrais extraits de la saison à venir qui sont dévoilés, au milieu de morceaux d'autres séries que HBO proposera en 2019. Un petit bout de l'histoire est même révélé puisque l'on peut apercevoir Sansa remettant les clés de Winterfell à Daenerys. La guerre contre les Marcheurs Blancs est bel et bien lancée...

Déjà en décembre, la page Facebook officielle de GOT avait diffusé un trailer de la saison à venir montrant des sculptures d'animaux, qui représentent les différentes familles influentes de l'univers de George R. R. Martin, figées par la glace ou en proie aux flammes. Une simple accroche accompagnait la publication : "Fire and ice". La vidéo a été visionnée par 7 millions d'internautes.