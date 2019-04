Série TV Le premier épisode de la nouvelle saison a réalisé le meilleur démarrage en huit ans et a même été visionné par plus de fans que n'importe quel volet de la saga !





Comme attendu, la folie Game of Thrones s'est emparée du monde entier, dimanche soir pour les Américains, lundi matin pour nous. Les premiers chiffres d'audience communiqués par HBO sont éloquents. 11,8 million d'Américains ont regardé le premier épisode de la saison 8 en direct sur leur télé (soit 1,54 million de plus que l'an dernier et 9,28 millions de plus que lors du lancement de la saga !). Dans le même temps que 5,6 millions d'internautes étaient eux aussi les yeux collés sur les nouvelles aventures de Daenerys et compagnie, mais en streaming de HBO. Soit 17,4 millions d'Américains, alors que le précédent record était de 16,9 millions pour le dernier épisode de la saison 7.

La moyenne de spectateurs sera bien plus élevée, puisqu'il faudra ajouter toutes les demandes en SVOD, les autres visions en streaming et les replays. L'an dernier, il y avait pas moins de 32,8 millions de fans d'outre-Atlantique pour regarder chaque volet de la lutte de pouvoir à Westeros.





Des chiffres qui ne cessent de croître, comme on peut le constater sur le tableau ci-dessous.