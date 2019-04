" C’est la deuxième fois que je viens en Belgique , confie Darko Peric, membre du jury international du Festival du film fantastique de Bruxelles (BIFFF) qui se tient jusque dimanche. J’étais déjà venu en 2007 pour tourner un clip, Lupii Din Carpati , à… Charleroi ! C’était un ami originaire de Roumanie qui vivait ici, à Bruxelles, et qui m’avait invité pour réaliser une performance de rue. On a joué, avec ma femme, dans le métro de Charleroi ! C’était amusant. Le but était de détourner le cliché des artistes roumains qui jouent dans les rues. Tout le monde pense qu’ils font de la musique gipsy alors que non ! On s’est donc déguisés en loups des Carpates et en mode Black Method (sourires) !"

