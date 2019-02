À seulement 52 ans, Kristoff St. John, un des acteurs phares du feuilleton télévisé Les Feux de l’Amour, a été retrouvé mort, dimanche dernier, dans sa maison de Los Angeles, rapporte le site américain TMZ. L'avocat de l'acteur a confirmé la nouvelle. En lui rendant visite, un ami l’aurait retrouvé allongé par terre. Appelés au plus vite, les secours n’ont rien pu faire pour sauver l’acteur dont le décès a été constaté sur place.

Aucun indice ne semblerait confirmer l’hypothèse du suicide. Une source déclare toutefois que l’acteur avait de sérieux problèmes avec l’alcool et que cela aurait pu jouer un rôle dans le drame de ce dimanche. “Nous avons répondu dimanche à 14 h 05 sur Morea Way, à une possible surdose d’alcool, ce qui sera un cas de coroner”, a déclaré Rosario Cervantes, un officier du département de police de Los Angeles à USA Today.

Cet événement est survenu quelques années après le suicide de Julian St. John, le fils aîné de Kristoff St. John, en 2014. Le jeune homme de 24 ans souffrait de schizophrénie et de dépression. Un décès qui avait beaucoup marqué l’acteur. Celui-ci avait d’ailleurs pensé à se donner la mort trois années plus tard, à l’approche de l’anniversaire de la disparition de son fils. Il avait alors été interné en psychiatrie pour dépression.

Depuis, Kristoff St. John semblait toutefois aller mieux et prêt à se tourner vers le futur, notamment avec Kseniya Mikhaleva, sa nouvelle compagne avec qui il s’est fiancé en septembre dernier.

Une des stars des Feux de l’Amour

Kristoff St. John faisait partie des plus anciennes stars des Feux de l’Amour. Son personnage de Neil Winters était arrivé dans la série en 1991 et lui avait valu pas moins de neuf nominations aux Emmy Awards et dix NAACP Image Awards.

Son personnage dans la série a, lui aussi, connu plusieurs déboires. Après le décès de sa femme dans la série, Drucilla, dans un tragique accident, ce dernier avait notamment appris qu’il n’était pas le vrai père de sa fille et que son fils entretenait une relation avec sa nouvelle compagne.