La duchesse de Sussex, avant d'épouser le prince Harry, a dû mettre un terme à sa carrière d'actrice pour intégrer la famille royale et prendre son rôle très à cœur. Meghan Markle a donc incarné le rôle de Rachel Zane dans la série de la chaîne USA Networks jusqu'à la fin de la saison 7 et n'a pas rempilé pour la huitième saison. Mais aujourd'hui, alors qu'il est annoncé que la neuvième saison serait la dernière, plusieurs médias indiquent qu'une apparition de la future maman ne serait pas exclue.





Aaron Korsh, producteur du show, a déclaré qu'il n'avait fait aucune demande pour faire revenir Meghan dans l'ultime saison. " J'adorerais, mais je pense que les chances de revoir Meghan dans 'Suits' sont proches de zéro. Et ne nous sommes actuellement pas en train d'envisager cette possibilité", a-t-il annoncé lors du Television Critics Association press tour.





Lors du départ de la duchesse, un autre acteur a aussi fait ses adieux: Patrick J. Adams. Et dans son cas, Aaron Korsh a été nettement plus bavard au sujet d'une possible apparition. " J'ai discuté avec Patrick d'un éventuel retour quand il est parti et nous avons tous les deux décidé, quand le moment serait le bon et que le temps le permettrait, qu'on le ferait".





L'écriture pour la neuvième saison ne vient cependant que de commencer, laissant encore un peu de latitude aux producteurs et scénaristes d'orchestrer ces possibilités.