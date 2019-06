Série TV La comédienne Patricia Arquette n'en est pas à sa première visite sur le Rocher mais elle est repartie, cette fois, avec un objet de valeur : une nymphe d'or saluant son titre de meilleure actrice dans un programme long de fiction. Son rôle de gardienne de prison trouble dans Escape at Dannemora a séduit le jury emmené par l'acteur britannique Ricky Whittle (). Il faut dire que la comédienne y est pratiquement méconnaissable sous les traits de cette femme d'âge mûr qui se laisse séduire par... deux détenus. La série réalisée par Ben Stiller récolte, en outre, le titre du meilleur programme long de fiction. Preuve que cette longue cavale inspirée de faits réels a su séduire le public. Le titre de meilleur acteur revient au Français Grégory Montel pour son rôle dans la série

Dans la catégorie comédies, On the spectrum, la série israélienne sur un groupe de jeunes adultes autistes bien décidés à acquérir leur autonomie, rafle tout sur son passage. A savoir, le titre de la meilleure série et ceux de meilleure actrice pour Naomi Levov et de meilleur acteur pour Niv Majar. Belle reconnaissance pour cette série culottée, touchante et surprenante qui s'était déjà fait remarquer l'an dernier à Séries Mania, mais qui attend toujours de trouver un diffuseur en Belgique ou en France.

Dans la catégorie des séries dramatiques, l'italienne L'Amie prodigieuse, adaptée de la saga best-seller d'Elena Ferrante, est couronnée meilleure série. L'actrice Vicky Krieps est récompensée pour sa prestation dans Das Boot, série historique qui n'a que peu d'ADN en commun avec le film du même nom. Vendue dans plus de 100 pays, on y croise Vincent Kartheiser (Mad Men), Tom Wlaschiha (Game of Thrones) et le Français Thierry Frémont (Accusé, Dans la tête du tueur). Le titre de meilleur acteur dramatique a été attribué à Richard Madden pour son rôle dans la très acclamée Bodyguard.

Le prix de la meilleure audience internationale, déterminé en partenariat avec Eurodata TV Worldwide, récompense la série The Good Doctor, dans la catégorie meilleur drama, devant la très appréciée Grey's Anatomy. Dans la catégorie TV crime, L'arme fatale s'impose devant Esprits criminels, longtemps roi de la catégorie. Enfin, dans la catégorie soaps et telenovelas, l'Indienne From your hart to mine détrône l'inoxydable Amour, Gloire et Beauté (The Bold and the Beautiful).

Pour décerner ces récompenses, le festival et EurodataTV se sont basés sur les audiences de plus de trente programmes parmi les plus performants dans 63 pays, soit plus de 3,6 milliards de téléspectateurs potentiels.