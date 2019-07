2 Vidéo

Pedro Alonso (La Casa de Papel): "Berlin est un chaman malfaisant"

Si le personnage de Berlin est à ses yeux, un être dangereux, son interprète, Pedro Alonso, tient davantage du moine tibétain et accorde beaucoup d'importance au fait "d'être en paix et serein". Et pour lui, cela passe par l'écriture et la ...