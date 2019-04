Série TV L'attente interminable arrive bientôt à son terme. Ce dimanche soir, les fans devont assister à l'épilogue de la série à succès, avec la diffusion du premier épisode de la huitième et ultime saison, diffusé aux États-Unis.

Entre les Tyrion, Jaime, Sansa, Jon ou encore Daenerys, s'est glissé un invité de marque, en la personne de George Lucas, créateur de la saga Star Wars, sur le plateau de tournage de la série adaptée pour la télévision par David Benioff et et D.B. Weiss, explique Le Figaro.

Et c'est justement ces derniers que Lucas est venu rencontrer. Pourquoi ?

Au moment du tournage, les accords entre les producteurs de la série et Disney (qui a mis la main sur la sage en 2012 contre 4 milliards de dollars) pour la création d'une nouvelle trilogie n'étaient pas encore signés. On pourrait donc penser que la visite de Lucas a pu être décisive et faire accélérer les négociations.

"C’est marrant parce que George est venu discuter avec les garçons et la seule chose qui manque à la franchise de Star Wars, c’est un bon scénario! Il y a une multitude de choses brillantes dans Star Wars, c’est une franchise incroyable, mais c’est une des choses qui laisse à désirer en ce moment. Dan et David savent créer la surprise et se déplacer de Game of Thrones à cette franchise. Ils peuvent adapter un monde et se l’approprier tout en y ajoutant une touche de complexité à l’intérieur", expliquait, ironiquement, Liam Cunningham, acteur dans la série et interprète de Ser Davos Mervault, peut-on lire sur Entertainment Weekly.

Les producteurs de la série n'ont en tout cas pas confirmé la venue du cinéaste sur le plateau de tournage, et n'ont pas non plus décrit les contours du futur scénario de la trilogie. Des rumeurs, relayées aussi par Entertainment Weekly, évoquent également un projet qui aurait pour thème les Chevaliers de l'Ancienne République, un arc narratif se déroulant 4 millénaires avant l'Empire Galactique.

Mais il faudra prendre son mal en patience. Disney vient à peine de dévoiler il y a quelques jours la bande-annonce de l'épisode 9 de la saga.