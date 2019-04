Attention, cette analyse contient un potentiel spoiler. Ou peut-être pas. Ce 14 avril, la série de fantasy médiévale adorée par des millions de téléspectateurs revient sur les petits écrans. Depuis quelques semaines, le monde entier retient son souffle. Qui prendra place sur le trône de fer? À qui devra-t-on dire adieu? Qui sortira vivant du combat qui opposera les héros de Westeros aux impitoyables marcheurs blancs?

Autant de questions en suspens jusqu'à la fin de cette huitième et dernière saison de la série adaptée des livres de George R.R. Martin. Et si une intelligence artificielle avait le pouvoir de décoder la fin du show TV? Des chercheurs de l'Université de Munich ont décidé de recourir à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique en vue d'une telle prédiction. "L’apprentissage automatique est une technique qui permet aux ordinateurs de faire des prédictions pour nous. L’apprentissage automatique n’est pas de la magie ! Au lieu de cela, il tire des leçons d’un nombre suffisamment important d’exemples tirés du passé pour compiler automatiquement des statistiques sur ces éléments et pour prédire si un événement risque de se produire dans le futur", ont-ils expliqué, comme le relaie Presse-Citron.

Qui va mourir selon l'IA?

Deux sources d'informations ont été utilisées par l'intelligence artificielle, à savoir deux Wiki dédiés à la série et aux livres, The Wiki of Ice and Fire et Game of Thrones Wiki. Les données de 2000 personnages y ont été récoltées. Les chercheurs ont donc obtenu un ensemble de données décrivant "chaque personnage - mort ou vivant - exactement par les mêmes caractéristiques". Ce qu'ils cherchaient à connaître, c'est "le jeu de fonctionnalités le plus susceptible de distinguer les personnages morts des personnages vivants", ajoutent-ils dans un billet que nos confrères ont pu consulter.

Du coup, l'IA a pu associer une probabilité de mort à nos personnages préférés. Les 5 personnages qui sont les plus susceptibles de survivre sont: Daenerys Targaryen (0.9%), Tyrion Lannister (2.5%), Varys (3.2%), Samwell Tarly (3.3%) et Jaime Lannister (4.0%).

Ceux qui par contre seraient destinés à mourir sont: Bronn (93.5%), Gregor Clegane (80.3%), Sansa Stark (73.3%), Bran Stark (57.8%) Sandor Clegane (47.5%). Une analyse qui devrait rassurer certains fans de la "mère des dragons" et du vilain petit canard de la maison Lannister.

