Comme chaque mois, voici notre sélection de trois sorties Netflix qui valent le détour.

Black Mirror – Saison 05

« Netflix vous invite à expérimenter trois nouvelles histoires de la série primée qui a changé votre manière de voir la technologie, l’avenir, le monde, l’autre, l’amour, la vie privée, les relations, le sexe, la famille, le travail, l’au-delà »

C’est en ces termes que le géant du streaming a annoncé l’arrivée prochaine de la cinquième saison de sa série d’anticipation phare qui avait récemment fait beaucoup parler d’elle suite à la diffusion de « BANDERSNATCH », un épisode totalement interactif permettant au téléspectateur de décider des actions du personnage principal et ainsi influer sur le déroulement de l’intrigue ainsi que sur son dénouement.

Qu’attendre des nouveaux épisodes proposés ? Au nombre de trois, ils traiteront de thématiques très diverses.

« Smithereens » abordera vraisemblablement les conditions de travail chez UBER et autres compagnies de VTC et notamment la pression des notes émises par des clients eux-mêmes esclaves de leur addiction à leur smartphone.

Quels seraient les dangers d’une trop grande place laissée aux assistants vocaux dans notre société ? C’est le sujet que traitera « Rachel, Jack et Ashley Too » dont l’un des personnages sera interprété par la chanteuse américaine Miley Cyrus.

Enfin, « Striking Vipers » mettra en scène l’histoire d’un couple s’aidant d’une application mobile sur la fertilité pour tenter de concevoir un enfant.

A voir à partir du 5 juin.





Dark – Saison 02

Création de Baran bo Odar et Jantje Friese, la première série allemande de Netflix a réussi le mélange ambitieux de la thématique de la disparition d’enfants et celle du voyage dans le temps.

L’intrigue se déroule dans la ville de Winden où un policier recherche désespérément son fils disparu. 33 ans plus tôt, son petit-frère s’était déjà volatilisé dans des circonstances tout aussi mystérieuses. Les investigations vont mettre en lumière une histoire qui se répète à un rythme régulier, tous les 33 ans. Des événements étroitement liés.

Cette deuxième saison se déroulera manifestement dans le futur, temporalité où nous avions laissé le personnage de Jonas à la fin de la saison 01. Une époque qui semble bien différente de la nôtre. Que s’est-il passé entre 2019 et 2053 ? Une question qui, on l’espère, trouvera une réponse dans ces nouveaux épisodes à voir à partir du 21 juin. Cette date est d’ailleurs loin d’avoir été choisie au hasard : dans la série, le 21 juin 2019 est le jour où Michael se suicide.





Glee - L’intégrale

Faut-il présenter “Glee”? Cette série musicale américaine raconte l’histoire d’un professeur d’espagnol qui décide de prendre la direction du club de chant de son établissement, laissé bien mal en point par son prédécesseur. Embarquant dans ce projet de nouveaux élèves aux profils très différents, l’enseignant tentera de rendre au « Glee Club » son prestige d’autrefois.

Pour fêter ses 10 ans, le show culte de 120 épisodes sera disponible intégralement sur Netflix à partir du 30 juin. Avis aux fans : préparez vos cordes vocales !