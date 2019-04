, fiction de la VRT, a été vendue à l’étranger et sera bientôt disponible sur Netflix.

Deux policiers posent leurs valises dans un camping du Limbourg, non pas pour prendre du bon temps mais pour tenter de démanteler un trafic de drogue de taille. Dans leur viseur, leur voisin de palier, Ferry Bouman (brillamment interprété par Frank Lammers), le plus grand producteur d’ecstasy au monde. Ce dernier partage son temps entre sa luxueuse maison et sa cabane de camping où il reçoit ses camarades déjantés. Loin d’être naïf, le dealer sent que quelque chose ne tourne pas rond autour de lui. Quelqu’un l’espionne, il en a la certitude. Il faudra donc qu’il redouble de vigilance pour continuer son business en toute tranquillité…

Avec Undercover, apprêtez-vous à voir un style de série que vous avez jusqu’ici rarement vu sur la RTBF. Inspirée de faits réels, cette fiction made in Belgium provenant de la VRT, chaîne sur laquelle elle a déjà fait ses preuves, mélange à la fois le drame et l’humour pour un résultat atypique mais séduisant. La série tient en haleine les téléspectateurs le long de dix épisodes dans lesquels la patte des réalisateurs flamands, très proche du modèle anglo-saxon - comme dans Unité 42 -, se fait bien ressentir.

L’infiltration de Bob Lemmens (Tom Waes) et Kim de Rooij (Anna Drijver), les deux policiers sous couverture, n’est pas une mince affaire. Tous deux savent qu’à n’importe quel faux pas, Ferry Bouman et sa clique, très alertes aux menaces extérieures, pourraient les démasquer et leur réserver un sort fatal. On est loin des grands films d’infiltration hollywoodiens mais les épisodes se tiennent et surtout, nous donnent envie d’en savoir toujours plus.

Preuve qu’Undercover vous promet un bon moment télé : la série a déjà été revendue dans plusieurs pays, à savoir l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse et la France. Mieux, elle fera bientôt le tour du monde en débarquant sur Netflix. Un parcours qui ressemble à celui qu’a connu La Trêve, série belge francophone dont la seconde saison débarque prochainement sur la plateforme.