On a perdu assez de temps ! Alors que 99 % de la masse de la Terre fait plus que 1000 °C, l’humanité continue à brûler des énergies fossiles et à engloutir des fortunes dans la recherche sur la fusion nucléaire pour produire de la chaleur, au lieu d’utiliser celle qui se trouve sous nos pieds. Et l’on n’a nullement besoin d’être sur un terrain volcanique comme en Islande pour le faire.

Géothermie profonde ou de surface ?

Il y a vingt ans, au forum de Davos, j’avais demandé au PDG d’une entreprise pétrolière pourquoi il ne forait pas pour extraire de la chaleur à la place du pétrole. La réponse avait été cinglante : “Parce que tout le monde sait que ça ne marche pas !” Il n’avait même pas daigné me faire préciser si je parlais de géothermie profonde destinée à extraire directement de la chaleur, ou de surface fonctionnant avec une pompe à chaleur qui amplifie les différences de température pour chauffer les maisons.

Il est vrai que des tentatives de forages profonds s’étaient soldées par de petites secousses sismiques mais seulement parce qu’elles s’étaient faites par fracking comme pour l’extraction du gaz de schiste aux USA. Il y a d’autres façons de procéder comme celle du Français Accenta qui fait passer des tuyaux d’eau glycolée se réchauffant en faible profondeur.

La géothermie en milieu urbain

On se retrouve souvent devant ce frein au changement : les start-ups innovantes ne sont pas considérées comme crédibles et, seules, les grandes entreprises promouvant le statu quo sont écoutées. Pourtant, aujourd’hui, si l’on reparle de géothermie, c’est grâce à un géant industriel, de surcroît spécialiste de l’exploration pétrolière, SLB, (NdlR anciennement Schlumberger) qui a lancé une spin-off, Celsius, dans ce nouveau business. Son offre est attrayante : utiliser la géothermie en milieu urbain en forant sur un espace aussi réduit que deux places de parking pour chauffer de grands édifices et non plus seulement de petites maisons individuelles.

80 % d’économie

En outre, cette technologie répond à la demande accrue de climatisation, ne se limitant pas à produire de la chaleur en hiver mais aussi de la fraîcheur pendant l’été, en remettant de la chaleur dans le sol. Comparée à une installation au gaz, la géothermie peut réduire de 60 % la consommation d’énergie d’un bâtiment et de 40 % ses coûts d’exploitation, tout en éliminant jusqu’à 90 % des émissions de CO2. Et comparée à un radiateur électrique, c’est 80 % d’économie. De nouveaux systèmes de financements sont aussi en train de se mettre en place pour louer l’usage de la machine au lieu de vendre toute l’installation. On ne peut donc plus dire “trop coûteux, trop risqué !”

Un changement de paradigme

La reconnaissance de ce potentiel représente un changement de paradigme prometteur dans la manière d’envisager la production de chaleur de nos bâtiments. J’en veux pour preuve la constitution toute récente de l’association France Geoenergie pour faire connaître aux citoyens, entreprises et gouvernements, cette solution plus que rentable qui protège l’environnement. On dirait qu’il a fallu la tragédie ukrainienne pour abattre nos idées reçues et réaliser qu’on pouvait faire mieux que de subir une dépendance aux sources fossiles.

Mais il y a encore mieux. En France, la loi sur les énergies renouvelables du gouvernement Borne qui vient de paraître au Journal officiel, a repris telle quelle la première des 50 recommandations législatives de l’initiative privée “Prêt à Voter” de la Fondation Solar Impulse, qui demandait l’obligation d’effectuer des études de faisabilité géothermique lors de nouveaux chantiers. Désormais, on ne pourra plus dire qu’on ne savait pas. C’est de la démocratie participative, au-delà des clivages partisans, qui n’a rien à voir avec du lobbying.

La voix des innovateurs

Il ne s’agit pas de défendre des intérêts particuliers contre l’intérêt général mais, à l’exact opposé, de se battre contre les vieux dinosaures pour faire évoluer un statu quo au profit de la collectivité. Un élu ne peut prétendre avoir la science infuse mais les citoyens peuvent lutter contre la peur du changement et promouvoir une cause commune pour le bien commun.

Quand le climat change, la loi doit changer. C’est chose faite en France avec la géothermie. Mais il faut continuer à porter la voix des innovateurs qui, sans une mobilisation importante, auront du mal à se faire entendre. Au-delà du “simple” sujet des énergies renouvelables, nos pays sont des terres d’innovation où poussent des centaines de technologies et concepts novateurs. Comme toute culture, il faut en ramasser les fruits avant qu’il ne soit trop tard.