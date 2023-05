"La vie d’un être humain n’est jamais linéaire"

Après "Être à sa place", c’est un autre ancrage, temporel cette fois, qui est le propos de votre livre "Les débuts".

La question du temps m’intéresse depuis un moment : la manière dont il nous transforme, les lignes de vies au conditionnel (si j’avais fait ce choix-là) qui nous travaillent, la question de savoir si on a raté un carrefour. C’est pour toutes ces raisons que je voulais revenir sur ces moments décisifs, ces commencements émouvants.

Un début est porteur d’espoir, et c’est libérateur de savoir qu’on peut en vivre à tout moment de la vie.

Oui, et cela contre l’idée que l’enfance et la jeunesse seraient la période des débuts, et qu’ensuite on serait dans un rétrécissement des possibles. Je crois que c’est faux, mais on peut être influencé par cette représentation et renoncer à commencer de nouvelles choses.

Parmi tous les débuts que vous épinglez (ceux qu’on décide, ceux qu’on fait consciemment, ceux qui nous échappent, ceux dont on se rend compte bien après qu’ils aient commencé), le début d’une œuvre est particulier. "C’est précisément de pouvoir maîtriser les commencements qui est au début de la création", écrivez-vous.

Pour un écrivain ou un peintre, les débuts d’une œuvre peuvent être paralysants, angoissants, mais il y le moment où l’idée surgit, où un mouvement s’enclenche. Dans nos vies, c’est pareil. Bien sûr, on a une date de naissance, mais à quel moment le "je" apparaît ? Quels sont les premiers souvenirs ? Quand est-ce que notre vie commence ? C’est toujours une histoire qu’on se raconte. On choisit de dire que le début de cette partie a commencé tel jour, on pointe du doigt des marqueurs temporels, là où parfois il y a eu un long processus de maturation avant qu’on le réalise.

La philosophe française Claire Marin. ©Céline Nieszawer © Flammarion

Vous souvenez-vous de l’étincelle de départ de ce livre en particulier ?

La première page de ce texte doit avoir une dizaine d’années. Ensuite, il y a des rencontres : pour me mettre le pied à l’étrier, j’ai besoin d’être portée par la demande d’un éditeur. C’est alors que le projet commence à exister. Dans le cas des "Débuts", la proposition est venue d’Alexandre Lacroix. Il y a une dizaine d’années, j’avais écrit un texte resté dans mes tiroirs, qui s’intitulait "Le tout début". Alexandre Lacroix a eu une bonne intuition, il m’a donné envie de retravailler cette question.

Le cas de l’amour est également singulier, puisqu’il commence souvent sans nous. "Nous sommes toujours en retard sur nos sentiments", écrivez-vous.

C’est toujours un peu étonnant de voir qu’on est tombé dans le piège sans s’en rendre compte. C’est pour cela que le début est toujours un peu arbitraire : est-il le moment où on prend conscience qu’un sentiment fort s’est installé, ou est-on déjà sensibles aux premiers indices ? Quel jeu joue-ton avec soi-même pour éviter de le reconnaître ou pour se l’avouer ?

"Nous n’avons pas l’âge que le temps imprime à nos corps tant que nous continuons à espérer d’autres commencements", écrivez-vous. Mais cela ne suppose-t-il pas une forme d’ouverture à l’inattendu ?

Tout à fait, il faut une disponibilité, un accueil de l’occasion, de la chance. C’est un état d’esprit : continuer à vouloir l’inconnu, la nouveauté, être dans une forme de curiosité face à ce qu’on ne connaît pas. Cela suppose une prise de risque aussi : il faut accepter d’être un peu chamboulé par quelque chose de neuf. La vie d’un être humain dépend de son état physique et biologique, mais elle n’est pas linéaire : il y a beaucoup de vies qui sont plus agréables à 45 ans qu’à 18. Cette représentation ascendante/descendante ne dit pas grand-chose des allers-retours de cet âge intérieur qui est le nôtre. La vie n’est pas prédéterminée, il y a des rythmes, des intensités. Certes, quand on est plus jeune on vit peut-être plus de premières fois, mais il y a des recommencements qui sont tardifs et très joyeux.

"Tout dépend de ce que nous faisons de nos débuts", écrivez-vous.

Cela peut être une étincelle qui ne mène à rien. Il y a des débuts qu’on rate, ou qui ne valent que pour eux-mêmes et si on veut continuer l’histoire, elle sera un peu monotone et répétitive. Il y a aussi des débuts qui ne sont beaux que dans leur côté feu d’artifices, et qui se dégradent par la suite. Et il y a des faux départs : celui qui suit est alors meilleur.

Vous nous enjoignez à la modestie en disant que "nous ne sommes jamais les premiers, nous sommes pris dans un maillage, inscrits dans une trame, parlons avec les mots des autres, mélangeons leurs idées aux nôtres au point de les confondre".

On pense toujours dans un dialogue intérieur avec les auteurs qu’on a lus, en se nourrissant de discussions. Parfois on ne sait plus qui a eu cette idée, parce qu’en discutant on l’a eue ensemble. J’aime les images de tissages et de fils entremêlés de Merleau-Ponty : cette idée qu’on a l’air d’être séparés, mais que quelque chose se tisse dans la conversation. Quand je discute de mes livres, il arrive souvent que des journalistes suggèrent des mots ou des expressions, et je me rends compte que c’est ça que j’aurais dû dire ! Chaque discussion enrichit. Après avoir pourtant travaillé pendant des mois, on pense en avoir fait le tour, et quelque chose de neuf apparaît. Ce qui montre qu’il y a une vie du livre au-delà de ce qui a été posé dedans.

Votre livre paraît dans un contexte où nous sommes abreuvés de discours sur la fin du monde, où il n’est pas toujours facile de croire en la possibilité de nouveaux débuts.

Si nous sommes vraiment dans une période où il faut envisager comme une forme d’effondrement ce qui s’annonce, il y a presque un devoir de lutte, de résistance, d’invention de nouvelles formes de vie. D’une certaine manière, on est tous condamnés dès notre naissance. Là, la question se pose à une autre échelle : il faut être capable de le faire ensemble, et savoir ce qu’on va réaliser pour préserver ce qui reste pour protéger les plus menacés. En fait, l’imminence de la catastrophe est un élément de la vie d’une grande majorité d’humains. On est tellement privilégiés qu’on découvre l’idée d’une catastrophe, mais elle est le revers du luxe auquel on s’est habitués. La plupart des hommes sont très inquiets non pour les trente années à venir, mais pour la fin de la semaine. Cette angoisse, non pas qu’il faut la relativiser pour la nier, dit quelque chose de l’insouciance ou de la légèreté avec laquelle nous avons vécu jusqu’à présent.

--> Claire Marin | "Les débuts. Par où recommencer ?" | Autrement | 190 pp., 19 €, numérique 14 €