L’interview très récente de l’ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, a été qualifiée, et ce n’était pas la première fois pour ce qui concerne ce diplomate, d’incident diplomatique, voire de dérapage. Pourquoi est-ce grave ? Parce que dans les relations internationales ni la parole ni le geste ne sont sans conséquences : quel que soit le degré de l’affront, il porte atteinte à l’État, à la nation, et à ceux qui l’incarnent. Il est généralement admis que les relations internationales sont fondées sur le respect et la considération réciproques. Tout acte hostile est, dès lors, de nature à affecter les relations entre gouvernements. Ainsi en est-il des récentes déclarations de l’ambassadeur Lu Shaye selon lesquelles les anciennes républiques soviétiques n’avaient pas le statut d’États souverains : ces propos ne pouvaient que déclencher des réactions très négatives des États baltes, lesquels ont convoqué les ambassadeurs chinois dans leur capitale respective pour manifester leur mécontentement. Sur le même sujet, le Président Macron marquait le coup : “je pense que ce n’est pas la place d’un diplomate de tenir un tel langage”. Très vite les autorités chinoises ont rectifié le tir (et corrigé les propos de leur ambassadeur) pour éviter que l’incident diplomatique prenne une dimension mondiale.

Il naît d’une atteinte aux principes qui régissent les relations entre États. Il est, en général, délibéré : c’est le plus souvent un affront fait à un représentant d’un État, que ce soit de manière directe ou par le biais d’une action survenant d’une manière organisée : manifestation, campagne de presse, menaces. Dans le premier cas, on peut citer le refus d’un chef d’État de recevoir un émissaire étranger ou la décision de demander son renvoi. Début avril, le Président Erdogan fit publiquement savoir qu’il ne recevrait plus l’ambassadeur américain à Ankara, Jeff Flake, au motif que ce dernier s’était entretenu avec le représentant de l’opposition… Et, en 2019, l’ancien Président Trump demanda le rappel de l’ambassadeur britannique à Washington (Kim Darroch) suite à une fuite de rapports diplomatiques (pourtant confidentiels) dans lesquels le diplomate britannique dressait un portrait peu flatteur de Trump. À chaque fois, cela a été qualifié d’incident diplomatique et cela a suscité des réactions des autorités du pays visé. Il est plus rare d’entendre un diplomate étranger critiquer ouvertement l’État dans lequel il se trouve ou exprimer un doute sur la souveraineté d’un État (cf l’ambassadeur chinois) mais c’est là une forme d’affront, qui va à l’encontre de toutes les pratiques diplomatiques.

Dans le second cas, un pays (et donc son ambassade) peut faire l’objet d’une campagne négative ouvertement soutenue par les autorités locales et cela peut aller jusqu’à l’occupation de l’ambassade (cf l’ambassade américaine à Téhéran, en 1980) ou l’expulsion de l’ambassadeur.

Escalade de l’État offensé

L’État qui subit l’affront ne reste généralement pas impassible. Son mécontentement est à la mesure de la gravité de l’incident diplomatique. Dans le cas de l’ambassadeur Lu Shaye, cela s’est traduit pas une convocation au Quai d’Orsay (à plusieurs reprises déjà) pour lui rappeler, fort probablement, qu’un diplomate étranger est tenu au devoir de réserve, en particulier sur des sujets ayant trait à la situation intérieure du pays où il se trouve (la France, dans ce cas-ci) ou concernant d’autres pays que le sien (les États Baltes, par exemple). Mais si les autorités de l’État qui s’estime offensé constatent que leurs protestations ne sont pas suivies d’effet, elles peuvent décider de passer à une phase supérieure dans l’expression du mécontentement : rappel des ambassadeurs, réduction du niveau de représentation (on ne remplace pas l’ambassadeur pendant un certain temps).

Le protocole est souvent la cause d’un incident diplomatique. Des questions de préséance peuvent déclencher un incident (la délicate question de la place d’honneur) mais ce sont aussi des situations mal gérées par les autorités locales qui peuvent provoquer des réactions brutales. En 1970 l’ancien président Pompidou effectue une visite officielle aux États-Unis et se rend à Chicago. Il est pris à partie par des membres de la communauté juive au sujet de la vente de Mirage à la Libye. Incident diplomatique que le Président Nixon va tenter de réparer en prenant la place de son vice-président au dîner offert en l’honneur de Pompidou avant son retour à Paris.

Un mot, parfois, peut provoquer un incident diplomatique : lors du sommet ibéro-américain de novembre 2007, l’ancien président vénézuélien Hugo Chavez ne cessait d’invectiver le premier ministre espagnol. Ce qui provoqua une altercation avec le Roi Juan Carlos : “Porqué no te callas ?” (”pourquoi tu ne tais pas ?” ou, plus vulgairement, “boucle-là” ).

Souvent, un incident diplomatique est suivi d’excuses publiques, voire d’explications visant à désavouer l’auteur de l’incident (lorsqu’un État désavoue son ambassadeur…). L’absence d’excuses ou d’explications convaincantes peut affecter les relations entre deux États.

Des années pour réparer

Les conséquences d’un incident diplomatique affectent en premier lieu l’ambassade et l’ambassadeur. Ce dernier est l’épicentre de la tension provoquée par l’incident. Et toute la question est alors de savoir quelle suite donner à l’incident. Un rapport de force va rapidement s’établir. Si l’État est puissant, il exploitera la situation, tantôt pour la banaliser, tantôt pour faire de la surenchère. Si l’État est moins fort, il tentera de revenir rapidement à une situation normale et à empêcher que la situation s’envenime. Il est rare que l’on assiste à une escalade dans un incident diplomatique – ce qui pourrait théoriquement conduire à des actes de guerre. En général, et heureusement, on s’arrête à la rupture des relations diplomatiques, ce qui est déjà une décision grave. Et il faut parfois des années pour réparer les conséquences d’un incident diplomatique.

Le diplomate doit éviter toute attitude qui pourrait conduire à un incident diplomatique. Il parasite les (bonnes) relations entre deux pays, deux institutions internationales. Il importe de revenir rapidement à des relations apaisées. Cela peut exiger une forme de réconciliation, ou à tout le moins le retour à des relations équilibrées, tant il est vrai que l’humiliation est mauvaise conseillère en diplomatie.