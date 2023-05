Le ministre wallon des aéroports, Adrien Dolimont (MR), a tenu récemment dans La Libre Belgique des propos pour le moins surprenants à l’heure où les effets du réchauffement climatique se font à nouveau sentir dans le sud de l’Europe et que le GIEC prévient que la fenêtre d’opportunité pour en atténuer les effets délétères sera brève et va se refermer rapidement (1).

Monsieur Dolimont affirme en effet que “priver les gens de libertés de déplacement, ça n’a pas de sens. Tant que des solutions n’existent pas, sur le court terme, on ne va pas culpabiliser les gens parce qu’ils voyagent en avion”. En d’autres mots, pour le ministre wallon, il n’est pas question de réduire la croissance des déplacements en avion. On ne touche pas à la sacro-sainte liberté individuelle. Seules les solutions technologiques et énergétiques permettront de réduire l’impact de l’aérien sur les émissions de dioxyde de carbone.

Nous ne vivons pas “en temps normal”

En temps normal, ce discours aurait été tout à fait audible car que fait un ministre en charge des aéroports si ce n’est promouvoir le secteur aérien et l’activité aéroportuaire. Mais nous ne sommes plus en temps normal. Nous vivons un basculement qui va changer nos modes de vie. Et c’est bien pour cela que les propos du ministre, s’ils sont responsables au regard de ses prérogatives, ils ne le sont pas du tout aux yeux de la situation que nous vivons car chaque kilo de CO2 épargné aujourd’hui participe à la lutte contre le réchauffement de notre planète.

Plutôt que d’inciter nos compatriotes à voyager plus modérément, notre édile leur adresse un message rassurant et lui apporte une caution officielle : “Surtout ne changez rien à vos habitudes, continuez d’exercer pleinement votre liberté de voyager !”. Ce qui montre qu’une partie du monde politique ne se rend pas encore bien compte de ce que cela signifie aller à la neutralité carbone. “On ne peut tout simplement pas y arriver si on conserve le transport aérien” déclarait le physicien-climatologue et auteur du 5e rapport du GIEC François-Marie Bréon devant l’assemblée nationale française.

Un vol A/R Bruxelles-Rome émet par passager 0.47 Tonne d’équivalent CO2

Notre ministre aurait pourtant pu délivrer un tout autre message à La Libre. Un message en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique.

Le voici ce message que nous aurions voulu entendre.

”Le secteur aérien est un secteur qui contribue au réchauffement climatique. C’est pourquoi, dans le cadre de la politique de transition durable que nous menons en Wallonie, nous allons œuvrer à maintenir une activité raisonnable dans nos aéroports régionaux mais nous ne souhaitons plus de croissance des activités aéroportuaires. Si je comprends que nos compatriotes aiment ou doivent se déplacer à l’étranger en avion, je me dois de les responsabiliser sur leur contribution, par ces déplacements, aux émissions de gaz à effet de serre (GES). L’impérieuse nécessité de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré en 2050 nous impose de modifier dès à présent nos modes de vie. Je vous informe donc que pour respecter cette norme, chaque personne, par ses activités, devra limiter ses propres émissions à moins de 2 tonnes d’équivalent CO2 par an alors qu’elle en émet aujourd’hui 8.4 tonnes. Et pour vous aider à agir de façon responsable, il me semble opportun de rendre publique quelques valeurs d’émissions produites par les vols aériens et les trajets ferroviaires. Un vol A/R Bruxelles-Rome émet par passager 0.47 Tonne d’équivalent CO2, un vol Bruxelles-New-York 1.9 T, un vol Bruxelles-Tokyo 3.1 T et un vol Bruxelles-Sydney 6.0 T. Un trajet en TGV Bruxelles-Marseille émet quant à lui 0.08 T et un trajet en train ou en voiture (3 passagers) Bruxelles-Rome émet 0.17 T. J’invite donc chacun et chacune à trouver un nouvel équilibre et à agir en conscience, en réduisant progressivement ses émissions d’équivalent CO2.”.

C’est cette implication que nous attendons de nos politiciens car pour préparer la population au grand changement à venir, c’est aujourd’hui qu’il faut adapter le discours politique pour inciter toutes les forces vives de notre pays à se mettre en route, sans délai, vers un nouvel équilibre de vie.

(1) Le GIEC, urgence climatique. Le rapport incontestable expliqué à tous, Sylvestre Huet, Tallandier, 2023.