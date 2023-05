Le conseil des ministres de l’UE a récemment adopté une série de dispositions dans le cadre du paquet de mesures Fit for 55, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’UE de 55 % à l’horizon 2030 par rapport à 1990.

Sans entrer dans les détails, ces mesures comprennent la création d’une forme de “taxe carbone aux frontières” et révision du système d’échanges de quotas d’émissions – y compris l’introduction de quotas carbone aux émissions liées aux bâtiments et au transport.

Quel est le principe des taxes environnementales ?

Il y a matière à commenter le contenu de ces mesures car souvent le diable est dans les détails, mais ça n’est pas le sujet d’aujourd’hui. Je souhaitais plutôt revenir sur le principe même des taxes environnementales (1). Celles-ci sont souvent controversées. Il est clair que des mécanismes comme ceux précités vont augmenter les prix. C’est même leur objectif premier. On critique bien souvent le fait que ces augmentations de prix vont peser particulièrement lourd sur les ménages les moins aisés. Alors que faire ? Est-on condamné à choisir entre lutte contre le réchauffement climatique et lutte contre les inégalités ?

Certaines activités génèrent ce qu’on appelle en économie des “externalités négatives”, c’est-à-dire qu’elles imposent des coûts à des tiers. Celui/celle qui se livre à cette activité fait son choix sans prendre en compte ces externalités (ou du moins en les prenant en compte de manière insuffisante).

Un coût environnemental imposé à la collectivité

La pollution est l’exemple typique d’une externalité négative. Lorsqu’une personne décide de prendre l’avion, de rouler en SUV, de manger un steak, d’acheter des fraises en janvier, de partir au ski, de se faire livrer des T-shirt à 4€, etc., elle ne prend pas totalement en compte le fait que le coût environnemental de son action imposé à la collectivité (et même aux générations futures) est en réalité bien plus haut que le prix qu’elle débourse. La taxe environnementale a pour objectif de remédier à ce décalage ; “internaliser les coûts” dans le jargon, ou le principe du “pollueur-payeur” si vous préférez. Ce concept n’est pas neuf en économie, cela date en gros des travaux d’Arthur Pigou, il y a 100 ans…

Ce qu’il est nécessaire de comprendre, c’est qu’une taxe environnementale fixée au bon prix n’est en réalité pas une augmentation des coûts d’une activité. Ces coûts étaient déjà élevés avant la taxe, ils étaient juste pour leur majeure partie payée par les autres. L’idée est uniquement que les agents économiques fassent les bons choix en ayant connaissance du prix réel de ce qu’ils consomment.

Le dérèglement climatique pèsera d’abord que les moins fortunés

Évidemment, cela peut engendrer des inégalités. Une taxe environnementale frappe un comportement qui génère des externalités négatives sans considération du niveau de revenu du redevable. C’est d’ailleurs ce qui freine son introduction, le mouvement des Gilets Jaunes l’a bien montré. Cela met en exergue que le seul moyen d’introduire une fiscalité environnementale efficace et réellement à la hauteur des enjeux climatiques colossaux d’aujourd’hui, du moins sans risquer une levée de boucliers de la part de ceux qui ne peuvent assumer cette taxe, est d’examiner la politique de lutte contre les inégalités en parallèle et considérer que ces deux objectifs forment un tout cohérent (2). En outre, si vous pensez que les taxes environnementales pèsent davantage sur les moins fortunés, attendez de voir sur qui pèsera le dérèglement climatique. En d’autres termes : pas de lutte contre le réchauffement climatique sans lutte contre les inégalités, et vice-versa.

(1) Un discours similaire peut être tenu en ce qui concerne des instruments de réglementation dans un objectif climatique, comme par exemple l’interdiction à terme de vente des véhicules à moteurs thermiques, etc.

(2) Le package européen précité comprend notamment la création d’un Fonds social pour le climat