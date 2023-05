Si cette limitation des allocations de chômage est un vrai sujet, à auditer, elle n’est rien au regard du problème de l’inactivité au sens large en Belgique. Près de 1,5 million de personnes sont inactives et cela coûte cher à notre société, et pas seulement sur le plan budgétaire.

Cette inactivité ronge les fondements de notre société, parce qu’elle est multifactorielle dans ses causes. Pressions grandissantes, primauté de la quantité sur la qualité dans de nombreuses organisations, éducation, formation, santé, valeurs et organisation en place dans les lieux de travail, conditions de travail… On ne compte plus les raisons possibles, bonnes et moins bonnes, qui expliquent pourquoi l’inactivité en Belgique atteint des sommets, qui nous classent parmi les plus mauvais élèves de la classe européenne (50 % de plus que la moyenne européenne). C’est surtout vrai dans le régime de maladie-invalidité, dont on dira pudiquement qu’il mériterait un vrai audit. Quoi qu’on en pense - et chacun a son avis sur la question - il est anormal, d’abord, que le nombre de malades de longue durée augmente aussi vite depuis une dizaine d’années.

Ensuite, il est également anormal que des décisions prises dans un régime aient de tels effets de "transfert" dans d’autres régimes. Cela veut tout simplement dire que la fonction de protection inhérente au régime de maladie-invalidité est mal contrôlée par rapport aux pays voisins. Cet audit s’impose, au-delà des moyens budgétaires et de leur allocation.

On ne fera pas l’économie d’une vraie réforme du marché du travail, en responsabilisant bien plus qu’aujourd’hui les différentes parties prenantes (travailleurs, corps enseignant et médical, entreprises, etc.). C’est cela ou le modèle de sécurité sociale tel qu’on le connaît aujourd’hui n’existera plus dans 10 ans, faute d’avoir su enrayer cette montée de l’inactivité.