Détail pour le moins cocasse, cette interview a eu lieu sur Fox News. Rappelons que cette chaîne, accusée d’avoir menti massivement lors des dernières élections présidentielles américaines, a payé près de 800 millions de dollars pour éviter un procès en diffamation. On pouvait imaginer un meilleur départ pour TruthGPT….

Je crois cependant qu’il faut arrêter de rire. Ce qui se passe est grave. Des entrepreneurs dé-raisonnables et hors de contrôle ont envahi un terrain depuis toujours propriété collective de l’être humain, celui de la connaissance. Ces prédateurs se comportent avec le savoir comme d’autres avec la planète. Nos deux biens communs sont en danger et leurs destins sont fortement liés, à juger de la quantité vertigineuse d’énergie consommée par Internet.

Pas plus que la voiture électrique ne résout le problème du climat, un outil numérique ne peut résoudre le problème de l’éducation.

Connaissance ou opinion

L’idée d’Elon Musk est in-sensée. Aucun algorithme ne peut détecter le faux avec certitude, et aucun système informatique ne peut générer la Vérité parce que seul un humain peut générer un système informatique.

Générer la Vérité est impossible car elle n’est pas dans les choses, elle est – ou n’est pas – dans ce que nous disons des choses. Et cela se complique vite, car le vrai peut ne pas être vraisemblable, et le vraisemblable peut ne pas être vrai. Des connaissances peuvent ainsi se révéler fausses, et des opinions se révéler vraies.

”Croire que” et “croire à” sont deux attitudes qu’il faut distinguer.

”Croire que” nécessite de penser. C’est une démarche personnelle, calculée et spéculative qui aspire à la connaissance. C’est une activité exigeante dont le développement peut être explicité, détaillé et questionné.

”Croire à” par contre, ce n’est pas penser. C’est une attitude passive plus confortable qui ne s’encombre pas de justifications. C’est une démarche que l’on effectue par adhésion spontanée à un autre, et qui tend à confondre qui on connaît avec ce qu’on connaît.

C’est ainsi que certains peuvent croire des informations qu’ils savent fausses (En 2020, Trump a gagné les élections face à Joe Biden), et peuvent ne pas croire des informations qu’ils savent vraies (le réchauffement climatique est dû à l’activité humaine).

Système de croyances

La connaissance peut montrer d’où elle provient, l’opinion ignore ses origines. Une réflexion se construit étage par étage, une croyance par contre est livrée clé sur porte. C’est une “certitude sans preuve”, pour reprendre les mots du philosophe Alain. Il est donc impossible de réfuter une croyance par un dialogue contradictoire.

Une grande diversité caractérise les croyances. Il y a celles qui sont inspirées par des religions ou non, celles qui concernent le passé, le présent ou le futur. Il y a les croyances élémentaires et les autres, celles qui volent en escadrille. Ces systèmes de croyances irrationnels sont plus troublants encore car ils peuvent être dotés d’une structure qui, elle, est bien rationnelle. L’exemple emblématique est la théorie du complot, dont le succès est étrange car elles sont bien anciennes et pourtant jamais une théorie n’a pu mettre en évidence le moindre complot !

Leur succès s’explique néanmoins. Le faux a en effet un grand avantage sur le vrai, car même dans les situations compliquées, il offre une explication simple. Le faux rassure là où le vrai souvent inquiète.

L’existence d’un complot est théoriquement vérifiable, mais le complotiste n’est même pas demandeur de ces preuves. Il adhère a priori à ce type d’explications, qu’il s’agisse de vaccins, d’algorithmes ou de nominations politiques.

L’indifférence à la vérité

Les croyances ont un point commun, c’est paradoxalement dans l’absence de preuve qu’elles trouvent leur légitimité. Pour s’imposer, une croyance n’a besoin de s’appuyer sur aucune validation, ni authentification, elle les rejette et les méprise. Le vrai est tellement vrai qu’il ne se prouve pas. La demande de preuve devient alors la marque d’un esprit petit, inquiet, tristement raisonnable et donc frustré.

Le mot “fake” est difficile à traduire en français, fake veut plus dire faussé que faux. La fake news inclut souvent un souhait de manipulation. Quand Colin Powell a affirmé en 2003 que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massives, il savait qu’il avait fabriqué un mensonge.

Mais ceux qui croient que le monde a été créé en six jours en sont convaincus. Parlons alors plutôt d’informations trompeuses, ce qui évite la question de la bonne foi de leur propagateur.

En janvier 2017, à un journaliste qui contestait les chiffres de participation à la cérémonie d’investiture du nouveau président, la porte-parole de Trump a parlé de “fait alternatif”. Le succès de foule ne s’est pas produit, mais il aurait pu se produire. Cette “post-vérité” feint une réalité qui n’existe pas, mais permet de construire la réalité à laquelle on veut croire, et qu’on imposera aux autres.

Le mensonge n’existe qu’en opposition à la vérité. La post-vérité par contre se moque de cette distinction, elle est indifférente à la vérité, elle est au-delà du vrai et du faux, c’est une situation où les faits objectifs ont moins d’influence sur le public que les croyances et les émotions.

Nous vivons aujourd’hui une course entre la catastrophe et l’éducation. Il y a urgence écologique et il y a urgence pédagogique. Les systèmes comme ChatGPT sont qualifiés d’intelligence “générative”, mais seuls de bons professeurs peuvent générer de l’intelligence.

(1) Dernier ouvrage à paraître : “Petite philosophie des algorithmes sournois” à paraître en septembre aux Éditions Eyrolles