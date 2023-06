La tricherie aux examens est devenue décomplexée : cela ne peut plus durer

Quand la fiction rencontre la réalité. Cela donne parfois des scénarios pleins d’humour et d’ironie. Vous vous souvenez du film “Les Sous-doués” ? Sorti en 1980, ce classique du cinéma français nous montrait une bande de lycéens débordant d’ingéniosité pour réussir leurs examens… en trichant ! Drôle et décalé, ce film transformait la tricherie en véritable jeu, un challenge à relever.

Mais si on gratte un peu le vernis de l’humour, la réalité d’aujourd’hui n’est pas si drôle.

La tricherie dans le système éducatif : un problème sérieux et actuel

Dans notre système éducatif actuel, la tricherie est loin d’être une anecdote amusante. Elle est au contraire un problème sérieux qui nuit à l’intégrité académique et à l’équité entre les étudiants. Prenons l’exemple d’un étudiant standard. Il travaille dur, sacrifie ses loisirs, son sommeil et parfois même sa santé pour maîtriser son sujet. Mais le jour de l’examen, il se retrouve entouré d’étudiants qui ont choisi une voie différente, celle de la tricherie. La réalité de la tricherie engendre chez lui un sentiment d’injustice, une frustration qui peut conduire à un découragement profond.

Le rôle du professeur : entre conscience professionnelle et impuissance

D’autre part, il y a le professeur, dévoué et engagé qui est censé jouer un rôle crucial dans la lutte contre la tricherie. Cependant, il est souvent désemparé face à cette situation. La réalité pratique de la surveillance des examens peut rendre la détection et la prévention de la tricherie incroyablement difficile.

Prenons, par exemple, une salle d’examen de 60 étudiants, surveillée par seulement deux assistants. Ces derniers, débordés par le nombre d’étudiants à surveiller, sont souvent contraints de rester à leur place, incapables de faire des rondes efficaces pour repérer d’éventuelles tricheries.

Dans un tel environnement, un étudiant honnête peut se retrouver à lutter pour résoudre une question complexe, tout en entendant à côté de lui des chuchotements des étudiants qui trichent sans crainte d’être attrapés.

La situation peut être encore exacerbée par des problèmes d’organisation. Lors d’un récent examen, par exemple, il y a eu un manque de copies. Les étudiants ont attendu plus de 30 minutes pour que tout le monde puisse obtenir son exemplaire et ainsi tous commencer au même moment. Mais cela n’a pas empêché les étudiants du fond de la classe de commencer sans attendre les autres, le tout, armés de leur téléphone connecté à internet.

Ce sont des scénarios réels qui soulignent les défis auxquels sont confrontés les éducateurs dans la lutte contre la tricherie. Le sentiment d’impuissance, couplé à l’impact sur l’intégrité de l’enseignement, peut être démotivant et décourageant pour ces professionnels aussi. Il est donc impératif de fournir des moyens et des ressources adéquats pour permettre une surveillance effective et équitable des examens.

Philippe Joisson ©Philippe Joisson

Le rôle de l’administration : évaluation et prévention de la tricherie

L’administration académique, et en particulier le recteur, joue un rôle fondamental dans l’établissement et le maintien de l’intégrité académique. Cependant, sans une présence effective dans les salles de cours ou aux examens, il est difficile pour lui d’évaluer la qualité de l’enseignement et l’ampleur de la tricherie.

Par exemple, selon plusieurs professeurs, si un recteur ne participe jamais aux cours, son jugement se basera principalement sur les résultats des examens. Dans cette situation, la performance d’un enseignant est évaluée par l’aptitude des étudiants à passer des tests, plutôt que par la qualité de leur enseignement. Cela peut créer une incitation perverse pour les enseignants à négliger la tricherie afin d’améliorer les résultats de leurs étudiants.

De plus, la réputation d’un professeur parmi les étudiants peut influencer l’ampleur de la tricherie. Si un professeur est connu pour être plus laxiste, les étudiants seront plus enclins à tricher dans ses cours. C’est une réalité que les administrateurs doivent prendre en compte dans leurs stratégies de prévention de la tricherie.

Par conséquent, il est crucial que l’administration prenne des mesures actives pour comprendre la dynamique de la salle de classe et les pratiques d’examen. Cela pourrait impliquer des observations régulières des classes, une révision des politiques d’examen et une communication ouverte avec les professeurs et les étudiants sur l’importance de l’intégrité académique.

La tricherie n’est pas seulement un problème pour les étudiants et les professeurs, mais aussi pour l’administration. Il est de la responsabilité de tous de maintenir l’intégrité académique et de veiller à ce que la valeur d’un diplôme reste forte.

La génération Covid : une ère de tricherie décomplexée

La COVID-19 a provoqué un bouleversement dans le domaine de l’éducation, nous propulsant dans l’ère de l’enseignement à distance. Si cette transition a permis de poursuivre l’éducation malgré les confinements, elle a aussi ouvert la porte à de nouvelles formes de tricherie.

Outre la méthode évidente de simplement communiquer avec les autres étudiants via un groupe de discussions en ligne pendant l’examen, certains sont allés plus loin en utilisant des logiciels de partage d’écran, comme TeamViewer. Ces logiciels permettent à une autre personne d’accéder et de contrôler l’ordinateur de l’étudiant à distance. Pendant que l’étudiant présente oralement ses réponses, avec ses mains bien en vue pour prouver qu’il n’est pas en train d’utiliser son clavier, l’écran de son ordinateur peut être manipulé par un complice, faisant défiler les réponses nécessaires. Ainsi, malgré toutes les apparences, la tricherie a lieu en plein examen.

Un appel à l’intégrité : pour une société juste et équitable

La tricherie n’est pas une anecdote amusante, ni une habileté louable comme le suggère le film “Les Sous-doués”. C’est un problème sérieux qui déprécie la valeur de l’éducation, décourage les étudiants honnêtes, nuit à l’intégrité académique et érode la confiance dans notre système éducatif.

N’oublions jamais que la véritable éducation est celle qui reste après avoir oublié ce qui a été appris dans les livres. Soyons les gardiens de cette vérité, pour nous-mêmes et pour ceux qui suivront nos traces. Chacun de nous est le gardien de l’intégrité, non seulement académique, mais aussi de celle de notre société. Aujourd’hui, nous sommes à un tournant, et il est temps de choisir.

Continuons-nous à fermer les yeux, à accepter tacitement la tricherie comme une norme, ou affirmons-nous que cela ne peut plus durer ? En fin de compte, celui qui triche ne triche que lui-même. Il triche sa propre éducation, son propre développement et sa propre estime de soi. Ce sont nos actions, et non nos diplômes, qui définissent qui nous sommes.